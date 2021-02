Unione Montana Valle Elvo, avviato lo sportello forestale con la Regione Piemonte

L'Unione Montana Valle Elvo, in collaborazione con il Consorzio Forestale Montagne Biellesi, annuncia l'istituzione del nuovo sportello forestale in convenzione con la Regione Piemonte. Lo sportello si svolgerà ogni mercoledì dalle 12 alle 15 al primo piano della sede dell'Unione Montana Valle Elvo, in Via Camburzano a Graglia.

Allo Sportello Forestale sarà possibile ricevere informazioni relative alle norme e alle procedure per i tagli boschivi e reperire il materiale informativo e divulgativo; presentare le istanze per i tagli boschivi; gestire le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese forestali e l'aggiornamento annuale.

Per evitare assembramenti è richiesta la prenotazione dell'appartamento contattando preventivamente gli Uffici dell'Unione Montana al numero 015/63788. L'ingresso è consentito solamente se muniti di mascherina.