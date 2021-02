Dal Ricetto al Castello di Castellengo: agenzie di viaggio Piemonte alla scoperta delle bellezze del Biellese

Nell’ambito delle iniziative turistiche di programmazione e promozione a cui l'amministrazione comunale sta lavorando ieri, giovedì 25 febbraio, Candelo ha accolto un gruppo di operatori professionali del turismo (agenti di viaggio piemontesi) per un tour delle bellezze del Biellese. Il percorso ha coinvolto oltre a Candelo, anche il Castello di Castellengo e la Città di Biella.

Il progetto è a cura dell’Associazione FIAVET Piemonte - Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo, con la collaborazione di Mondo Emozioni, di Bugella Welcome ed altre associazioni del territorio. L’obiettivo è di far conoscere il territorio, le specificità ed i servizi in modo da essere pronti per la ripartenza del turismo organizzato di gruppo, non appena sarà possibile, visto che nel breve-medio periodo il turismo di prossimità sarà uno degli ambiti più attenzionati dai tecnici e dal pubblico. Comune di Candelo ha patrocinato e partecipato al progetto attivamente, in linea con la volontà di fare rete in modo concreto. Anche Pro Loco di Candelo ha collaborato offrendo agli operatori la visita guidata al borgo medievale.

Il sindaco Paolo Gelone ha accolto personalmente il gruppo: “In questo periodo di emergenza, è fondamentale coordinare e sostenere attività che possano favorire il rilancio e il relativo indotto, con particolare attenzione anche al turismo organizzato, comparto molto colpito dalla crisi: intendere il turismo e la cultura come motore di sviluppo, in questo momento difficile, significa programmare e seminare, nell’attesa che la situazione migliori. Contando il turismo di prossimità sarà uno degli ambiti più attenzionati dagli addetti ai lavori e dal pubblico: un’opportunità che non dobbiamo lasciarci scappare”. Fiavet e tutti gli aderenti si sono dimostrati molto colpiti dai patrimoni e dall’accoglienza di Candelo, tanto che sono già allo studio prossime iniziative condivise.