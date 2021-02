Pichetto viceministro, Mosca: "Fondamentale sviluppo Recovery Plan, aperti a collaborazione"

"A nome della segreteria provinciale della Lega, esprimo vive congratulazioni al senatore Gilberto Pichetto Fratin per la nomina a viceministro al Mise, un incarico prestigioso in uno dei dicasteri più importanti e strategici". A parlare è Michele Mosca, consigliere regionale e commissario provinciale della Lega Salvini Piemonte, in merito alla nomina del senatore biellese Gilberto Pichetto a sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico.

"Pichetto è persona seria e preparata - dice Mosca - e può vantare un curriculum di tutto rispetto, poiché ha svolto un percorso politico che gli ha conferito grande autorevolezza ed esperienza. Assieme al neo ministro, il leghista Giancarlo Giorgetti, siamo sicuri che lavorerà con impegno per il Paese, per il Piemonte e anche per il territorio biellese. Fondamentale sarà ora la stesura e lo sviluppo del Recovery Plan, sul quale c’è condivisione di intenti e si può aprire una proficua collaborazione con l’amministrazione regionale. Mi metto fin d’ora a disposizione del viceministro per un efficace confronto che porti soddisfazione al Biellese".