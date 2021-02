Pichetto viceministro, Corradino: "Giusto riconoscimento per tanti anni di impegno"

Sono diversi i messaggi di auguri che nelle ultime ore si stanno diffondendo sui social e stanno giungendo al senatore biellese Gilberto Pichetto per la nomina giunta nella serata di ieri a viceministro allo Sviluppo Economico nella squadra del presidente del consiglio Mario Draghi. Tra questi anche gli auguri del sindaco di Biella, Claudio Corradino: "Rivolgo i miei più sinceri complimenti e un grosso in bocca al lupo per il nuovo incarico al senatore biellese Gilberto Pichetto Fratin - ha scritto sulla sua pagina Facebook ufficiale - Si tratta del giusto riconoscimento dopo tanti anni di lavoro svolto con passione, serietà e competenza a favore dei cittadini e del suo territorio. Sono certo che la grande esperienza maturata da Gilberto sarà molto utile al nuovo governo. E siamo tutti sicuri che anche in questo nuovo ruolo continuerà ad avere tra i suoi pensieri e nel suo cuore lo sviluppo del territorio Biellese. Davvero una bella notizia! Buon lavoro Gilberto".