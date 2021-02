Embraco, Chiorino e Donazzan: "Auspichiamo che nomina Todde riduca tempi di attesa"

Sulla riconferma di Alessandra Todde nel ruolo di viceministro allo Sviluppo Economico insieme al biellese Gilberto Pichetto, gli assessori al Lavoro delle Regioni Piemonte e Veneto Elena Chiorino ed Elena Donazzan dichiarano: “Apprendiamo dai giornali della riconferma di Alessandra Todde, viceministro allo sviluppo economico che nel suo mandato precedente ha seguito in prima persona il caso della ex Embraco e le criticità della situazione Italcomp, progetto nel quale tutti noi, insieme a lei, abbiamo creduto e crediamo. Siamo certe - sottolineano - che la sua riconferma possa ridurre i tempi di attesa per la convocazione al Ministero delle parti coinvolte e sciogliere finalmente i nodi per dare delle risposte ai lavoratori e impulso all’avvio del polo italiano del compressore”.