Arredo bagno, impianti e rivestimenti: Da Sira di Gaglianico grandi occasioni con gli Ecobonus

Sira Srl è un’azienda di Gaglianico specializzata in tutto ciò che riguarda il mondo del bagno e dell'idrotermosanitaria. Vanta un'esperienza di oltre 70 anni nel settore e offre un'ampia serie di prodotti e servizi per la fornitura di arredo bagno, impianti di condizionamento e riscaldamento di ogni genere.

Nello showroom di via Matteotti 66/68 a Gaglianico troverete un vasto assortimento di proposte per l'arredo bagno, accessori, piastrelle per pavimenti e rivestimenti, mobili, box doccia, vasche da bagno, saune e bagno turco.

Sira srl vi fornirà i migliori prodotti per impianti di riscaldamento tradizionale e riscaldamento a pavimento per ottenere il minor impatto sull'ambiente, con il massimo rendimento e il minimo consumo energetico realizzati con caldaie a condensazione o a combustibile solido, pompe di calore, radiatori tradizionali e da arredo, pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria sia per uso domestico che per uso industriale.

Il personale attento e preparato sarà a vostra disposizione per assistervi nella scelta dell'articolo più adatto alle vostre esigenze e consigliarvi sui vari modelli e marchi.

Un'occasione imperdibile grazie agli Ecobonus del 50, 65 e 110%, che permettono lo sconto in fattura e la cessione del credito per il rinnovo dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione.

La Sira di Gaglianico in collaborazione con i suoi migliori clienti installatori garantisce la possibilità di avere lo sconto immediato, senza la necessità di attendere anni per recuperare l’investimento!

Il personale competente è a disposizione per creare insieme preventivazioni ad hoc per ogni vostra esigenza. Investire nell’efficienza energetica della propria abitazione oggi è ancora più conveniente. Grazie al Decreto Rilancio – che ha introdotto il nuovo Superbonus 110%– è stata nuovamente attivata la possibilità per i privati di chiedere uno sconto immediato in fattura anche per gli Ecobonus del 50% e del 65%.

Il Decreto Rilancio ripropone dunque lo sconto immediato in fattura pari al valore delle detrazioni Irpef previste per interventi di ristrutturazione, manutenzione e riqualificazione energetica: lo sconto è del 65% o del 50% della spesa per l’Ecobonus, a seconda degli interventi realizzati.

In questo modo, l’utente finale è nelle condizioni ideali per poter approfittare subito di uno sconto pari all’ammontare delle corrispondenti detrazioni, sostenendo la sola spesa della quota a suo carico.