Turismo e sviluppo del territorio, Newsbiella Live in diretta con il Gruppo Giovani Imprenditori Uib

Continuano gli appuntamenti dei “Giovedì in diretta” con Newsbiella Live e il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese. Ogni giovedì alle ore 18 i Giovani Imprenditori interverranno in diretta sui canali Facebook e Youtube di Newsbiella per dialogare su argomenti che guardano al futuro del territorio: la digitalizzazione, la centralità dell’industria, le infrastrutture, la valorizzazione del Biellese come un territorio da scoprire.

Oggi parleremo delle carte che il Biellese può giocare per valorizzare il proprio patrimonio paesaggistico, culturale, enogastronomico insieme a giovani che stanno investendo con passione e entusiasmo per promuovere l’idea di un Biellese da scoprire. Interverranno Carolina Tosetti, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, con i giovani imprenditori Alessandro Boggio Merlo e Ludovico Bizzocchi, e Davide Furfaro, delegato Fai Biella.

Segui la diretta sulle pagine Facebook e Youtube di Newsbiella.