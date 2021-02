Prestiti personali e tassi di interesse

Il prestito personale è una forma di finanziamento molto richiesta perché consente di avere liquidità in tempi piuttosto brevi e senza dover indicare il motivo per il quale si richiede il prestito. È proposto da tutte le banche e finanziarie anche se le condizioni possono divergere. Di seguito puoi trovare una sintesi delle migliori proposte sul mercato.



Tassi di interesse prestiti personali



I prestiti personali sono molto richiesti e proprio per questo sono numerose le finanziarie che tentano di conquistare clienti ponendo delle condizioni abbastanza simili tra i vari istituti e cercando di semplificare il più possibile le procedure in modo da abbattere anche i costi legati alla gestione della pratica. Se hai bisogno di liquidità, che tu debba organizzare il matrimonio, oppure acquistare una nuova auto, di seguito potrai trovare delle simulazioni esemplificative. Naturalmente chiedere dei preventivi personalizzati sul sito www.simulazioneprestito.com è l'unico modo per scoprire cosa conviene.



A chi conviene rivolgersi per avere 20.000 euro?



Il primo prestito personale di cui parlare è di Santander Consumer Bank che consente di avere un prestito personale senza dover sostenere spese di istruttoria e senza costo dell'incasso rata. Può essere richiesto da 18 anni fino ad 80 anni ad estinzione finale e di avere da 1.000 euro a 30.000 euro da rimborsare con un piano di ammortamento fino a 72 mesi. Per un prestito da 20.000 euro prevede un tasso di interesse al 6% e TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) del 6,29%. Con tali tassi di interesse la rata mensile è di 331,46 euro e un importo finale di 23.934.

Naturalmente si tratta di simulazioni ed è necessario recarsi in filiale o richiedere un preventivo online facendo riferimento ai propri dati. Su un prestito di 20.000 appare conveniente anche il preventivo per un prestito di Findomestic che prevede un tasso di interesse del 6,05% e una rara mensile di 331,93 euro al mese e un importo finale da restituire di 23.899 euro. La differenza di importo rispetto al prestito Santander è dovuta al fatto che il primo istituto prevede il versamento di spese iniziali di 51 euro. Findomestic propone il suo prestito con 0 spese di istruttoria, 0 spese iniziali ed è possibile gestire l'intera procedura online grazie anche alla possibilità di accedere attraverso la firma digitale. Proprio per questo il Tasso Annuale Effettivo Globale risulta essere leggermente più basso rispetto a quello di Santander ed è del 6,22%. Si può dire che questi due prestiti tenendo in considerazione che l'importo finanziabile è 20.000 si equivalgono.



Tassi di interesse su un prestito da 5.000 euro



Se hai bisogno di una minore liquidità, ad esempio 5.000 euro, può risultare conveniente il prestito Findomestic, infatti si può ottenere un prestito con piano di ammortamento a 48 mesi da restituire in comode rate e con un tasso annuale netto del 6,54%. La rata con per queste caratteristiche 118,23 euro e l'importo finale da corrispondere è di 5.675 euro. Con le stesse caratteristiche richiedendo un prestito Agos che comunque è tra i più convenienti oggi sul mercato si potrà avere una rata mensile di 117,08, ma dovendo versare imposte iniziali di 16 euro e una spesa mensile di 2,75 euro l'importo finale è leggermente più alto e in particolare arriva a 5.774 euro. Questo piccolo confronto dimostra che nel momento in cui deve essere richiesto un prestito è bene valutare tutte le caratteristiche e i costi previsti.



Prestiti personali con piano di ammortamento a 24 mesi



Nel caso in cui il piano di ammortamento abbia una durata inferiore, ad esempio 24 mesi, si potrà pagare una rata di 222,39 euro con TAEG al 6,54%. Nonostante il tasso di interesse possa sembrare alto, in realtà i prestiti urgenti in giornata risultano conveniente perché il totale da restituire è di 5.337 euro e di conseguenza la quota di interessi è di soli 337 euro.

Sullo stesso importo di 5.000 euro da restituire in 48 mesi appare molto conveniente anche il prestito Fiditalia che applica un TAEG del 6,78% e una rata mensile di 118,11 e un importo finale da restituire di 5.698 euro.