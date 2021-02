Biella, a Palazzo Ferrero al via nuove attività con Spazio spalancato: Nuvolosa rinviata a maggio

Nuove iniziative e aggiornamenti in arrivo dall’assessorato alle Politiche giovanili della Città di Biella. A marzo fanno esordio nuove attività a Palazzo Ferrero grazie a “Spazio spalancato” che consente all’amministrazione di poter utilizzare dei locali per un giorno e mezzo a settimana. Mentre per via della pandemia in corso, il Premio Nuvolosa vedrà la giornata clou spostata a maggio, ma non mancheranno delle sorprese.

A Palazzo Ferrero, nel contenitore di “Spazio Spalancato” a disposizione dell’assessorato alle Politiche Giovanili, fanno esordio due attività. Sabato intera giornata dedicata a un programma con tre attività teatrali, mentre alla domenica c’è “Speak With”. I corsi sono a cura delle art coach Mic&LAEli. Michela Mirabucci è regista teatrale, speaker, presentatrice, con al suo fianco Elisabetta Marigo. Entrambe le attività si svolgeranno una volta al mese fino all’estate, a partire dal fine settimana del 6-7 marzo, per un massimo di 15 partecipanti a giornata nel rispetto delle normative per il contenimento del Coronavirus all’interno dei locali. Sabato tre attività: “Compagnia Teatrale” dedicata a scoprire i segreti del mestiere dell’attore con esperienze sul palco di recitazione musicale, musical dance, lettura espressiva, dizione, postura e portamento; “Lis in theatre” con la lingua dei segni che diventa musica, con una forte comunicazione visiva, fisicità ed espressione; “Teatro” per bambini, ragazzi e adulti con comicità, improvvisazione teatrale, clowneria, costruzione varietà e scketch.

Il corso arriverà al clou con l’organizzazione futura di un festival, che rientrerà nel calendario delle attività di “Biella Estate” a cura dell’assessorato alla Cultura, Eventi e Manifestazioni della Città di Biella, che vedrà tra gli ospiti la presenza del regista teatrale Vittorio Viviani che ha recitato in tv in “Elisa di Rivombrosa”, “L’onore e il rispetto”, “Assunta Spina” e nello spot Lavazza con Bonolis e Laurenti e di Andrea Fratellini con “zio Tore” vincitore di Italia’s Got Talent 2020. La data del festival resta da definire in base all’evoluzione dell’epidemia. Appuntamento mensile a partire da sabato 6 marzo.

Da domenica 7 marzo, si svolgerà mensilmente il corso “Speak With” che consiste in un mondo e un modo diverso di vivere e capire la comunicazione; verbale, non verbale, paraverbale. Un viaggio che parte dalle radici e dai blocchi emotivi che ci impediscono di comunicare. Esercizi dinamici e role plaining. #diventaunnostrospeaker. Per tutte le info: micelaeli1@gmail.com e 347.7470425

Spiega l’assessore alle Politiche giovanili della Città di Biella Gabriella Bessone: “E’ intenzione del mio assessorato sviluppare grazie a Spazio Spalancato un calendario di attività rivolte ai giovani, che hanno l’occasione di diventare protagonisti. Partiamo con questi appuntamenti mensili, ma con i gestori di Palazzo Ferrero l’amministrazione ha a disposizione dei locali per una giornata e mezza a settimana, perciò se ci sono giovani o associazioni che intendono sviluppare nuove attività li esorto a contattarci, perché ci sono spazi per sviluppare nuove iniziative. Il nostro obiettivo è quello di dare ai giovani un luogo per poter svolgere attività ludiche e ricreative”. L’invito è quello di contattare direttamente l’assessorato all’indirizzo mail gabriella.bessone@comune.biella.it.

Vista l'impossibilità di spostamento tra le varie regioni, la kermesse Nuvolosa è rinviata a inizio maggio, con l’auspicio che la situazione generale migliori: la giornata-evento e la settimana di esposizioni vengono riprogrammate in un periodo in cui si potranno proporre alcune iniziative, come workshop, performance e incontri con gli autori, anche all'aperto. Una parte di Nuvolosa però sarà visitabile già a marzo. Parallelamente al percorso espositivo con le migliori opere del concorso, Nuvolosa ogni anno organizza una mostra personale dedicata a un grande autore: in passato Ivo Milazzo e Corrado Mastantuono.

In occasione di questa nuova edizione saranno ospitate le tavole di Guido Silvestri “Silver”: Lupo Alberto e una sua esperienza di viaggio saranno inseriti nell’ambito della quarta edizione della mostra Viaggio-Orizzonti, Frontiere, Generazioni, che anche quest’anno animerà da metà marzo e per un paio di mesi le dimore storiche del rione Piazzo. L’incontro con l’ospite d’onore Silver è previsto invece a maggio durante Nuvolosa: la giornata-evento sarà l’occasione per appassionati e semplici curiosi di lasciarsi incantare dalla magia della nona arte, ammirando le opere vincitrici e selezionate nell’ambito del concorso nazionale, la maestria di Silver e degli altri ospiti, grazie alla presentazione delle loro novità editoriali e ai disegni dal vivo, in un programma di incontri e performance interamente incentrate sull’arte del fumetto.