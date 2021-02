Torino, Municipale e Vigili del Fuoco salvano una donna scivolata nel Po per recuperare il proprio cane

Poche ore fa, all'interno del Parco del Meisino, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo dalle acque del fiume Po una donna e il suo cane. I due stavano passeggiando sul prato adiacente il fiume, quando a un tratto il cane, un Setter Irlandese di pelo fulvo, è scivolato in acqua.

La donna, nel tentativo di soccorrere l'amico a quattro zampe è stata anch’essa trasportata dalla corrente del Po. Un'amica della donna, non appena avvertita la gravità della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi e in pochi minuti sono arrivati sul posto gli uomini della Polizia Municipale, i Vigili del fuoco e l'Ambulanza della Croce Verde.

Grazie alla tempestività con la quale l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato la zona, si è evitato il peggio e sia la donna che l'animale sono stati subito individuati. Entrambi sono stati poi soccorsi da terra. Uno alla volta, prima la donna e successivamente il quadrupede, sono stati riportati in salvo sulla riva del fiume, in prossimità di via Nietzsche.

La donna, una quarantaduenne di nazionalità italiana, è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale San Giovanni Bosco per accertamenti medici mentre il cane, anch'esso in buone condizioni salute, è stato affidato all’amica della donna che aveva dato l’allarme.