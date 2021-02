Uno 90 l'altro 73 anni: scoppia la lite per chi deve pulire la chiesa

E' successo nella giornata di ieri nel Biellese e c'è voluta una pattuglia del Carabinieri per calmare le acque, assai concitate, tra due uomini, uno di 90 e l'altro di 73 anni, entrambi vicini di casa. L'animata lite sarebbe scoppiata per chi doveva occuparsi di ripulire la chiesa.

Nella concitazione una donna avrebbe affermato che il marito sarebbe caduto dopo una spinta della controparte. La verità, secondo alcuni testimoni, scriverebbe che nessuno sarebbe venuto alle mani ma solo una furiosa lite a parole.

Le ferite del 90enne, qualche escoriazioni al braccio, in effetti ci sono ma relativa ad una sua caduta dopo una scivolata. Non è stato riferito chi dei due si aggiudicata la disputa per pulire la chiesa.