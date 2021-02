"Mi hanno rubato la macchina" ma le forze dell'ordine scoprono l'arcano

Alle 21 di ieri sera, non ha trovato più la sua auto parcheggiata in via dei Campi a Candelo e allora ha avvertito le forze dell'ordine. La 62enne ha riferito di usare solo lei l'autovettura e di essere certa del luogo dove l'aveva posizionata mostrando anche le chiavi originali e la relativa copia. Non essendoci vetri rotti nel punto indicato dalla biellese, sono iniziate le ricerche.

L'auto è stata trovata poco dopo, regolarmente parcheggiata e senza segni di effrazione, nella vicina via XXV aprile. Alla fine si è trattato di una dimenticanza della 62enne.