Incastrato con la testa in un camino tra le macerie, cagnolone salvato dai Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Era incastrato con la testa in un vecchio camino a terra, tra le macerie di una struttura a Candelo. Protagonista dell'accaduto un cagnolone, rimasto bloccato probabilmente per inseguire una piccola preda. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili de Fuoco, giunti con una squadra dal comando provinciale di Biella, che hanno tagliato la lamiera dopo aver sedato l’animale con l’aiuto di un veterinario. Gli uomini del 115 lo hanno quindi liberato e riconsegnato ai suoi padroni.