Alluvione, dopo mesi il ponte della Pistolesa riapre a pedoni, ciclisti e al Bungee Jumping

A seguito dell'installazione di un sistema di monitoraggio del ponte con inclinometri, mire ottiche con termometri e di una fotocamera ad alta definizione e considerata la ridotta entità dei carichi generati sulla struttura da parte del traffico pedonale, il ponte della Pistolesa che collega Veglio a Valdilana apre nuovamente al traffico ciclopedonale e all'attività di Bungee Jumping dopo l'alluvione dello scorso ottobre.

Ad annunciarlo è il comune di Veglio, il cui sindaco Nicola Marzolla ha firmato nella giornata di ieri, 24 febbraio, un'ordinanza con cui ha stabilito che l'accesso a pedoni e ciclisti sul viadotto della SP105 nonché l'attività di bungee jumping saranno monitorati con una sorveglianza quotidiana e interrotti in caso di eventi meteorologici avversi.

L'installazione della webcam sulla struttura, con l'obiettivo puntato sulla base dei piloni colpiti proprio dall'alluvione, ha lo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni critiche. Inoltre, quotidianamente, viene inviata l'immagine dei piloni interessati sia alla provincia di Biella che allo studio incaricato per la verifica strutturale del viadotto sul Rio Poala. Infine, sono ancora in corso le attività di verifica da parte dei tecnici della provincia per valutare la possibilità di una riapertura al traffico veicolare.