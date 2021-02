Come trasferire i messaggi di WhatsApp tra iPhone

Hai appena acquistato un nuovo iPhone e vuoi che l’intera cronologia delle chat di WhatsApp venga trasferita da un iPhone ad un altro?

Ecco la guida su come copiare e trasferire la cronologia dei messaggi WhatsApp tra due o più iPhone.

WhastApp l’app social più utilizzata per la messagistica

WhatsApp continua ad essere l’applicazione social più utilizzata per restare in contatto con i gruppi di persone che contano di più, come la famiglia o i colleghi.

Con le chat di gruppo, è possibile condividere messaggi, foto e video con un massimo di 256 persone alla volta.

È inoltre possibile assegnare un nome al gruppo, silenziare o personalizzare le notifiche, e altro ancora.

Oggi ormai non stupisce che le persone passino spesso all'iPhone di ultima generazione per provare le nuove funzionalità sorprendenti. Tuttavia, ci sono molti utenti che si chiedono come trasferire WhatsApp dal vecchio iPhone al nuovo.

Eh beh, si comprende subito quanto sia doloroso perdere le chat importanti.

Il miglior modo per trasferire messaggi di WhatsApp da iPhone ad iPhone

Dalle varie guide pubblicate su internet, le modalità per trasferire i messaggi di WhatApp da iPhone ad iPhone sono varie e scegliere la migliore non è facile.

In pratica è più facile effettuare il trasferimento dei messaggi con MobileTrans che districarsi tra le varie guide pubblicate sulla rete.

Ecco perché seguire questi semplici passaggi.

Iniziamo con l’effettuare il download di MobileTrans dal sito ufficiale.

Procedere con la sua installazione ed avviarlo sul proprio computer o tablet.

Una volta avviato il programma, basta cliccare sull'opzione “WhatsApp Transfer” dalla schermata principale, attendere che si apra la schermata successiva e cliccare sulla scheda "WhatsApp" dal pulsante di sinistra. Successivamente, premere "Trasferisci Messaggi WhatsApp".

Adesso è necessario collegare i due dispositivi e, dopo aver scelto la scheda su cui trasferire i messaggi, con i cavi lightening collegarli al proprio computer.

Si vedrà aprirà una nuova schermata quando i dispositivi vengono rilevati.

Ci siamo, è arrivato il momento di trasferire i messaggi di WhatsApp dall’iPhone all’iPhone. E’ anche possibile invertire le posizioni del dispositivo se vengono rilevati erroneamente i due smartphone.

Bene, dopo aver cliccato su “Avvio” si aprirà un pop-up che chiede di confermare l'azione: questo perché il processo cancellerà i messaggi WhatsApp esistenti.

Per andare avanti, semplicemente cliccare sul tasto "Sì".

Il trasferimento inizierà subito, basta attendere fino a quando si riceve la notifica di completamento del trasferimento.