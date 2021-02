"Buon Compleanno Alma". Festa al Cerino Zegna per i suoi primi 100 anni

La festeggiano, con tutta l’équipe del Cerino Zegna, l’amica Enrica e la cugina Valeria che le ha fatto preparare una torta di compleanno guarnita di … 1.0.0 candeline accompagnata da un biglietto di dedica.

Il 24 febbraio 1921 nasceva a New York ALMA che ancora è con noi, in buona salute, e che festeggerà presso la Residenza Cerino Zegna i suoi 100 ANNI. Purtroppo mancherà la presenza di parenti e amici perché la struttura è chiusa da un anno per il “covid”. Auguriamo ad Alma ancora tanti anni felici in attesa di poterla riabbracciare. Con affetto la cugina Valeria e l’amica Enrica”.

Per questa occasione così speciale Alma ha voluto prepararsi al meglio: abito elegante, collana in perle ed anche un leggero trucco che ne valorizza gli occhi sorridenti. Nell’ampio salone Ristorante della Residenza è stato preparato un tavolo per raccogliere i tanti mazzi di fiori che le sono stati donati, e per tagliare la torta. Alma, è un’anziana signora lucida che, un po’ commossa per essere al centro dell’attenzione, ci racconta la sua storia. E' nata in America perché il padre, di Ponderano, era emigrato negli USA. Tornato per un viaggio al luogo natale, ha conosciuto a Gaglianico la sua mamma; si sono sposati e sono tornati a New York, dove lei è nata.

Quando Alma aveva 11 anni sono tornati definitivamente in Italia, ed hanno abitato a Gaglianico. Alla morte dei genitori, lei ha vissuto da sola, circondata dalla compagnia di amici e parenti che, però, le sono premorti. Ora è l'unica componente della famiglia Lanza-Quaregna rimasta in vita. Ricorda il suo lavoro, nel campo della maglieria, ed i suoi viaggi: ha viaggiato molto con crociere e viaggi organizzati sempre circondata da conoscenti. All’età di 100 anni! Può asserire di “essersi goduta la vita”.