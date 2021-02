Provincia, in consiglio la chiusura anticipata del dissesto finanziario

Qualche giorno fa la sezione regionale della Corte dei Conti approvava la completa attuazione del piano per il riequilibrio finanziario della Provincia di Biella a seguito del dissesto del 2013 e domani, venerdì 26 febbraio, il consiglio provinciale ne prenderà atto.

L'ordine del giorno dell'assemblea, indetta in prima convocazione per le 14 (seconda alle 14:30), prevede infatti la rimodulazione con chiusura anticipata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Le comunicazioni del presidente, l'aggiornamento per il 2021 del piano di riassetto organizzativo dell'ente, una variazione al bilancio di previsione 2021-2023, l'approvazione del piano di riordino della viabilità extraurbana provinciale, la dismissione dal demanio delle strade provinciali di un tratto della S.P. 500 Valle Elvo a favore del Comune di Occhieppo Superiore (parte di via Castellazzo e via Don Catella), sono gli altri punti del programma dei lavori di domani.

Il consiglio si svolgerà in videoconferenza. Per accedere alla piattaforma telematica da computer, tablet o smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/286312701 . Si può accedere anche da telefono al +390230578180 (codice di accesso 286-312-701 ).