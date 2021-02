Il Liceo del Cossatese e Valle Strona inaugura le nuove aule, domani il taglio del nastro

Lunedì 1° marzo gli studenti di quattro classi del Liceo del Cossatese e Valle Strona entreranno nelle nuove aule dell’edificio la cui costruzione è stata da poco terminata. "Per la nostra scuola si tratta di un’ottima notizia - commenta la preside Tiziana Tamburelli - e di un passaggio importante perché grazie a questi nuovi spazi e alle attrezzature acquisite per le lezioni all’aperto il Liceo per la sede di Cossato può guardare con ottimismo allo sviluppo di nuovi progetti e al futuro anno scolastico".

Per l'occasione, nel rispetto delle restrizioni imposte dalle norme anticovid, alle 12,45 di domani venerdì 26 febbraio ci sarà fare una piccola cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio: "anche se dovremo limitarci al semplice taglio del nastro - spiega ancora la dirigente scolastica - ci sembra importante dar valore a questo passaggio e doveroso ringraziare gli enti che hanno collaborato con la scuola in questo difficile periodo. Tra questi in primo luogo la Provincia, che ha coordinato e finanziato la realizzazione del progetto e il Comune, che in questi mesi di emergenza, a Villa Berlanghino, ci ha messo a disposizione gli spazi necessari per accogliere gli allievi".