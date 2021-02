Educazione cinofila, come socializzare con il cucciolo appena adottato?

Consiglio, prima di tutto, di adottare un cucciolo tra l’ottava e la decima settimana di vita; assolutamente non prima dei due mesi (come del resto anche la legge vieta). Dopo essersi accertati che sia rimasto con la mamma dalla nascita sino al momento della vostra adozione, è buona regola visitare l’allevamento (o la famiglia) almeno un paio di volte dopo l’adozione.

La socializzazione primaria, ovvero quella con i conspecifici, nel cucciolo avviene dalla terza settimana di età ed è per lui un periodo di fondamentale importanza, perché permette di acquisire funzioni fisiologiche e di socializzazione con i fratellini. È importante far socializzare il cucciolo con soggetti di razze diverse, per permettergli di comprendere i diversi segnali di comunicazione che gli serviranno per approcciarsi con chi non conosce; è fondamentale per lui per poter comunicare, come facciamo noi, parlando la “stessa lingua”.

In seguito, avviene la socializzazione secondaria, ovvero quella tra le altre specie animali e l’uomo. Il periodo migliore è dalle 5-7 settimane fino alle 12 settimane di età, perché è proprio in questa fase che i cuccioli imparano meglio a socializzare e ad interagire con le persone. È importante permettere al cane di comprendere la varietà delle manifestazioni del genere umano, un aspetto che i cani non sono in grado di comprendere da sé, perciò si consiglia di esporli a differenti situazioni che rendano partecipi sia uomini che donne, persone di diverse etnie, culture ed età, che indossino abbigliamenti particolari o posseggano oggetti di vario tipo (come ombrelli, borsoni, carrozzine e biciclette), esporli a rumori di comune attività metropolitana quali il suono del clacson, degli autocarri, delle sirene, ecc. Insomma, alla scoperta di tutto il mondo in cui vivono.

Suggerisco inoltre di portarli a passeggiare nei pressi di scuole ed asili, per poter avere l’occasione di incontrare e vedere bambini con i quali faticano l’interazione se non conosciuti già da piccoli; spesso hanno un approccio più brusco a causa del tono della voce acuto e della maggiore attività cinestesica di braccia e gambe.



Anche se la giusta indicazione del veterinario è quella di non far uscire il cucciolo prima del richiamo del vaccino, è altrettanto importante non precludere al cucciolo varie esperienze; più variegate saranno, e maggiori competenze saranno acquisite. Seguite la regola del buon senso ed evitate aree per cani affollate, interazioni con altri cani non vaccinati e luoghi troppo frequentati: così avrete un cane stimolato e felice.