Fumata bianca per Gilberto Pichetto, è viceministro allo Sviluppo Economico del Governo Draghi

Fumata bianca per Gilberto Pichetto Fratin: il senatore biellese di Forza Italia è il nuovo viceministro allo Sviluppo Economico del Governo Draghi. L’ufficialità è arrivata in serata, al termine del Consiglio dei Ministri, che ha nominato 39 sottosegretari (di cui 19 donne e 20 uomini), dopo estenuanti trattative tra i partiti della compagine di governo. Insieme a Pichetto ci saranno Alessandra Todde e Anna Ascani.

“A nome di tutto il Coordinamento provinciale esprimo soddisfazione e le più vive congratulazioni, unite all’augurio di buon lavoro, al senatore Gilberto Pichetto Fratin per la nomina di viceministro allo Sviluppo Economico – commenta Alberto Fenoglio in una nota stampa - Quest’incarico è un riconoscimento ad un tecnico competente, con una lunga carriera nelle istituzioni del e per il territorio. Un titolo che ben si conforma al suo lungo curriculum, molto diverso da alcune nomine ai vertici di taluni dicasteri a cui abbiamo assistito durante il Governo Conte-bis. In qualità di viceministro Gilberto Pichetto sarà una risorsa in più non solo per Forza Italia ma anche per il nostro territorio biellese”.

“Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la squadra di azzurri che si è andata ad aggiungere al Governo Draghi. Forza Italia ha ancora una volta espresso una classe dirigente di qualità. Siamo certi che Gilberto Pichetto come viceministro e Francesco Battistoni, Deborah Bergamini, Giuseppe Moles, Giorgio Mulè e Francesco Paolo Sisto quali nuovi sottosegretari rappresenteranno un presidio fondamentale affinché si dia attuazione ai valori, ai programmi e alle priorità di Forza Italia. E’ un momento storico complicato e quindi facciamo un in bocca al lupo speciale ad ognuno di loro per il gravoso compito che assumono da questa sera”. Ad affermarlo il coordinatore regionale degli azzurri Paolo Zangrillo e i vicecoordinatori regionali Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.

Questa la squadra dei sottosegretari:

Rapporti con il Parlamento

• Deborah Bergamini;

• Simona MalpezziSud

• Dalila Nesci

Innovazione tecnologica e transizione digitale

• Assuntela Messina

Affari europei

• Vincenzo Amendola

Informazione ed editoria

• Giuseppe Moles

Coordinamento della politica economica

• Bruno Tabacci

Sicurezza della Repubblica

• Franco Gabrielli

Esteri e cooperazione internazionale

• Marina Sereni - viceministro

• Manlio Di Stefano

• Benedetto Della Vedova

Interno

• Nicola Molteni

• Ivan Scalfarotto

• Carlo Sibilia

Giustizia

• Anna Macina

• Francesco Paolo Sisto

Difesa

• Giorgio Mule'

• Stefania Pucciarelli

Economia

• Laura Castelli - viceministro

• Claudio Durigon

• Maria Cecilia Guerra

• Alessandra Sartore

Sviluppo economico

• Gilberto Pichetto Fratin - viceministro

• Alessandra Todde - viceministro

• Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

• Francesco Battistoni

• Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

• Ilaria Fontana

• Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

• Teresa Bellanova - viceministro

• Alessandro Morelli - viceministro

• Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

• Rossella Accoto

• Tiziana Nisini

Istruzione

• Barbara Floridia

• Rossano Sasso

Beni e attività culturali

• Lucia Borgonzoni

Salute

• Pierpaolo Sileri

• Andrea Costa