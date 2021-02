Embraco, Chiorino: "Futuro lavoratori dipende da Roma, scritto a Giorgetti e Orlando"

E’ ora di premere l’acceleratore su Embraco. Giornata intensa per l’assessore al lavoro Elena Chiorino che - prima in Consiglio Regionale questa mattina e nel pomeriggio presso gli uffici dell’assessorato - ha coinvolto tutti gli attori protagonisti sulla questione ed assicurare un fronte comune nei confronti del Governo garantendo una risposta sia al territorio, ma soprattutto alle famiglie dei lavoratori. “Nella riunione delle 12 con Italcomp ex Embraco azione procedurale da parte del Governo che stabilisca un cronoprogramma in grado di definire le fasi ed i ruoli delle parti istituzionali, ribadendone fattivamente l’impegno comune in tempi brevi”.

Presenti all’incontro (in videoconferenza) di questa mattina la Curatela, Maurizio Castro Commissario di ACC e le organizzazioni sindacali. “Ora che la Curatela ha avviato il licenziamento collettivo e che la CIGS è in scadenza nel luglio prossimo, la sorte dei quasi 700 lavoratori distribuiti tra Piemonte e Veneto – incalza Chiorino - è direttamente proporzionale alla velocità con cui i neo Ministri Giorgetti e Orlando, a cui ho scritto una lettera questo pomeriggio, definiranno i parametri per dare risposte chiare. É evidente che i lavoratori non possono essere più ostaggio di tali situazioni e che le Istituzioni romane non possono restare a guardare”.