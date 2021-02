Tornano i vandali a Roppolo, prese a calci arnie api e danni a capanno. Sindaco: “Chi ha visto mi contatti”

A tre mesi dall'atto vandalico al cimitero (leggi qui), un nuovo caso ha profondamente colpito la comunità di Roppolo: questa volta, è finita nel mirino una casetta da cantiere per il ricovero degli attrezzi collocata da una signora olandese in un terreno privato, alle spalle del cimitero locale. L'interno è stato completamente devastato da mani ignote che, non contente, hanno colpito a suon di calci e rovesciato giù per la riva una decina di arnie che un apicoltore aveva collocato nei paraggi.

Un'azione vile, che ha indignato i cittadini di Roppolo e lo stesso sindaco Renato Corona: “Si tratta molto probabilmente dell'ennesima bravata compiuta da alcuni giovani un po' sbandati che, mal sopportando la situazione contingente legata all'emergenza coronavirus, pensano di sfogarsi in questo modo creando un danno non indifferente verso persone che si sono attivate per il paese. Chi recuperando una vecchia vigna da mettere a disposizione per i pellegrini o chi allevando api in tranquillità. Sul caso specifico, ho consigliato di fare denuncia ai Carabinieri per non lasciare impuniti simili comportamenti”. Il sindaco lancia poi un appello ai suoi concittadini: “Se qualcuno ha visto o conosce gli autori di questo scempio mi contatti in Comune. Ricordo che il silenzio e l'omertà rende complici. Solo collaborando si potrà avere un paese migliore e sicuro”.

Intanto, in paese ci si domanda chi può aver compiuto un simile gesto. Forse gli stessi che avevano danneggiato lumini e vasi al locale cimitero lo scorso novembre, come afferma lo stesso Corona: “Potrebbe esserci dietro la stessa mano, non lo escludo a priori. Sono fatti molto simili. Ora, mi sono proposto di dare un mano con i nostri volontari civici per rimettere in ordine l'area colpita dai vandali”.