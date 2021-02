Pettinengo - Una lite tra fidanzati, una chiamata al 112 e tre pattuglie di Carabinieri intervengono

Una lite tra fidanzati, una chiamata ai Carabinieri e tre pattuglie di Carabinieri, per una lite: questo è ciò che è avvenuto ieri a mezzogiorno a Pettinengo. Dalle informazioni sembrerebbe che un cittadino abbia allertato la centrale operativa affermando di aver visto un giovane di colore, in possesso di un coltello, poco distante a una ragazza ferita ad una mano.

Sono intervenuti in via Roma tre pattuglie dei Carabinieri, dalla stazione di Mosso, da quella di Bioglio oltre alla Radiomobile di Cossato. Ma cosa è successo? Un banale litigio per questione di soldi tra il giovane originario della Nigeria e la sua conterranea 24enne, incinta di cinque mesi.

La discussione si sarebbe animata quando la ragazza avrebbe scagliato una mattonella verso il fidanzato ma colpendo solo il vetro di una finestra e ferendosi anche a una mano. Sembrerebbe poi che il giovane sia scappato via e la 24enne rincorrendolo sia anche caduta a terra.

E' stato così richiesto l'intervento del 118 che ha provveduto al trasporto all'ospedale di Ponderano per essere sottoposta ad accertamenti, in relazione al suo stato di gravidanza. Nessun reato è stato ravvisato, del coltello nessuna traccia, solo una della innumerevoli liti che in quest'ultimo anno accadono nel Biellese.