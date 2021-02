Dopo il dramma di venerdì sera a Quaregna Cerreto, sabato altri due interventi della Polizia a Biella

Altri due interventi delle forze dell'ordine, in questo ultimo weekend, quando nella tarda serata di venerdì, è giunta la morte dell'agricoltore di Quaregna Cerreto che in preda ai fumi dell'alcol ha aggredito i Carabinieri giunti arrivati per calmarlo. E uno dei due casi di sabato, poteva avere un epilogo ben diverso quanto drammatico.

Le pattuglie della Squadra volante della Polizia sono intervenute a Biella in via Italia nel pomeriggio del 20 febbraio quando i cittadini hanno segnalato che un uomo, dopo aver infranto il vetro della finestra del bagno, ha iniziato a lanciare sulla via principale cittadina, lattine, bicchieri fino ad arrivare ad un manubrio per la pesistica del peso di 6 chili. La fortuna è stata che non ha colpito nessuno: un attrezzo di quel peso lanciato da circa 6 metri, se fosse caduto in testa a qualcuno, avrebbe inferto conseguenze molto gravi.

Il ragazzo che soffre di problematiche mentali, all'inizio si è rifiutato di aprire la porta. Ci sono volute, infatti, le mani esperte dei Vigili del Fuoco che non hanno arrecato danni. Con loro è entrato anche il medico del 118. Tutti insieme, poi, hanno cercato di calmarlo inutilmente per diversi minuti perchè il 22enne era in preda ad un forte attacco di follia. Il giovane ha iniziato così ad urlare "vi spacco tutti" e altre frasi censurabili. A quel punto, in sintonia, tutti gli agenti sono intervenuti a tutela del sanitario, hanno bloccato il giovane che è stato sedato poco dopo e trasportato all'ospedale di Ponderano.

Come non bastasse, nella mattinata, sempre di sabato, un primo intervento degli agenti delle volanti, a Biella in via Cavour, dove è stato segnalato un principio di incendio sul balcone di un alloggio al terzo piano. I pompieri, giunti in soccorso, hanno immediatamente spento il braciere per permettere alla Polizia di entrare nell'abitazione.

"Lasciate bruciare tutto" "non preoccupatevi", ha iniziato a urlare il 77enne proprietario della casa. Il pensionato da subito è risultato non collaborativo e ha continuato ad inveire contro i poliziotti. Trascorsi pochi minuti, è rientrata a casa la moglie che ha provato anch'essa a calmare il marito in preda ai fumi dell'alcol. Una volta dentro hanno scoperto che l'incendio era partito da un mozzicone di sigaretta che aveva intaccato una poltrona vicina alla finestra. Anche in questo caso l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso del Degli Infermi.

Questi sono solo due dei tanti interventi che quotidianamente le forze dell'ordine devono affrontare. Ogni chiamata non è mai uguale alla precedente e quando un agente o un militare scende dall'auto non sa mai cosa possa accadere nei minuti seguenti. Anche nei casi che possano sembrare i meno pericolosi.