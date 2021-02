Candelo in lutto per la morte di Mario Comello, il ricordo del sindaco Gelone

Dolore a Candelo per la morte di Mario Comello, scomparso oggi all'età di 90 anni. Era molto conosciuto in paese, specialmente per l'attivismo nell'associazionismo locale: per diversi anni, ha militato nella Banda Musicale di Candelo San Giacomo, insieme al figlio Massimo e Enrico, rispettivamente presidente e archivista della compagnia.

A ricordalo il sindaco Paolo Gelone: “Conoscevo Mario da tanto tempo. Era una persona cordiale e molto disponibile. La sua famiglia è pilastro della nostra banda. Inoltre, lo ricordo impegnato nell'opera di volontariato del Comitato di San Giacomo nel mantenimento e nella ristrutturazione della chiesetta di San Giacomo. A nome dell'amministrazione porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

La veglia di preghiera verrà recitata a Candelo questa sera, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. I funerali avranno luogo domani, 25 febbraio, alle 15, sempre a San Lorenzo.