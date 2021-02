Biella, muore a soli 58 anni: quartiere San Paolo in lutto

Il quartiere di San Paolo a Biella è in lutto per la morte di Silvano Finotello: aveva soltanto 58 anni. Lascia nel dolore la moglie e l'adorata figlia. L'uomo era molto conosciuto in città. Il santo rosario verrà recitato questa sera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di San Paolo. Sempre qui si terranno i funerali domani, 25 febbraio, alle 15.