I 90 anni di Omar Gioia, un compleanno all'insegna del suo sorriso e della fisarmonica

Omar Gioia compie 90 anni. E sono in tantissimi a festeggiarlo anche sulla pagine social. Dopo una vita trascorsa per il lavoro nall sua Tintoria di Trivero ora in gestione al figlio Maurizio, Gioia si è dedicato alla passione della fisarmonica, iniziata in età scolare quando a 10 anni suonava già nella Filarmonica del Dopolavoro di Biella.

Chi non lo ricorda per via Italia, sotto Natale, incantare i passanti con le sue melodie? Ma non solo, il volontariato è la sua arma vincente regalando allegria e spensieratezza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il suo sorriso e la sua voce tenera colpisce più di ogni altra cosa.

"Non ho una frase che possa coniugare tutto quello che rappresenta mio papà -racconta il figlio Maurizio-. La cosa che mi sento di dire è che è una persona altruista, una dote che insieme alla generosità riassume la sua personalità". E per noi conoscerlo è un vero onore. Buon Compleanno Omar!