Annullata causa Covid, dopo mesi celebrata la Prima Comunione a Graglia

Dovevano svolgersi mesi fa, ma il lockdown non lo ha permesso. È stata quindi quella di domenica scorsa, 21 febbraio, la nuova data scelta per la celebrazione della Prima Comunione a Graglia, officiata nel rispetto delle norme anticovid da don Paolo Dall'Angelo nella parrocchia di Santa Fede. A riceverla sono stati 7 bambini: Francesco Molinari, Riccardo Boglietti, Andrea Grinzato, Alessandro Sasso, Nicolò Pozzallo, Letizia Pegoraro Rocchi e Vanessa Samira Gatto, in foto insieme al parroco e alla loro catechista durante la cerimonia.