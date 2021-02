Alessandro Borghese in piazza San Carlo a Torino, cosa bolle in pentola?

Una puntata di "4 ristoranti" a sfondo sabaudo? Ovviamente conferme ufficiali non ce ne sono, ma questa mattina il celebre chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese è stato avvistato in piazza San Carlo, proprio nel cuore della città.

Una presenza che non poteva passare inosservata, tra selfie, qualche sorriso con i passanti e tanta curiosità. Bocche cucite, comprensibilmente, sul motivo della sua presenza nel capoluogo piemontese. Ma visto il grande successo del format che ormai da anni Borghese propone su Sky e sugli altri canali del circuito è facile immaginare che si stiano realizzando le riprese per una "sfida" che veda protagonisti alcuni dei migliori ristoranti della città. Per ora, non ci sono certezze. Ma di sicuro qualcosa "bolle in pentola". Non resta che aspettare e vedere.

Lo chef era giunto nel Biellese quasi due anni fa a Gaglianico (leggi qui), dove tenne un live cooking in una delle cucine messe a disposizione da Miglietti Arreda, la più grande esposizione di Veneta Cucine del Piemonte.