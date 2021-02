Fondo Tempia, riparte il corso di nordic walking

All’aperto e in piena sicurezza, si può fare attività fisica anche in tempi complicati come quelli della pandemia: il Fondo Edo Tempia sa quanto sia importante muoversi, per prevenire le malattie, e per questo è felice di annunciare la sessione primaverile del corso di nordic walking.

A guidarlo sarà, come di consueto, Fiorella Giarrizzo che svelerà ai partecipanti i segreti e i benefici della camminata con i bastoncini a partire dal 5 marzo per quattro venerdì consecutivi. La sede prescelta è quella dei giardini attorno alla sede del Fondo, in via Malta 3 da cui sarà anche possibile partire per escursioni alla portata di tutti nei dintorni. Il nordic walking è nato in Scandinavia e ha portato su strade, sentieri e marciapiedi il gesto dello sci di fondo. Infatti si cammina aiutandosi con le braccia e con l'utilizzo dei bastoncini.

Si tratta anche di un modo alla portata di tutti per fare attività fisica e in questo modo seguire una delle dodici regole del codice europeo contro il cancro, che mette in guardia contro i rischi della vita sedentaria. Gli incontri saranno tutti il venerdì pomeriggio, il 5, 12, 19 e 26 marzo, dalle 15 alle 16,30. L’organizzazione fornirà ai partecipanti i bastoncini, nel caso ne fossero sprovvisti. È necessario però che gli iscritti si presentino con guanti monouso, per poterli utilizzare in sicurezza e nel rispetto delle buone norme anti-contagio.

È consigliato un abbigliamento comodo e consono alla stagione. In caso di pioggia, le lezioni slitteranno al venerdì successivo. Per informazioni e per iscriversi basta chiamare il 340.8733869 o scrivere alla casella di posta elettronica 65fiorella@gmail.com.