Vigliano, al via taglio della vegetazione nell'alveo e sulle sponde del torrente Chiebbia

Al via interventi di taglio della vegetazione nell'alveo e sulle sonde del torrente Chiebbia.

Ad annunciarlo il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler che, a seguito di individuazione da parte dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale di alcuni tratti del torrente che presentano situazioni di criticità, ha emesso ieri un'ordinanza contingibile e urgente, con la quale tutti i proprietari dei terreni confinanti con il torrente, in particolare quelli ricadenti nelle fasce evidenziate nella planimetria pubblicata sul sito del Comune, debbono provvedere entro 15 giorni da ieri, al taglio della vegetazione spontanea che potrebbe arrecare danno o creare pericolosità all'incolumità pubblica in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi.

“In caso di necessità, l'Unione Montana assicurerà ai proprietari, abbattimento e accatastamento in loco dei tronchi tagliati – spiegano dal Comune - Si invita la cittadinanza a prendere visione dell'allegata ordinanza sul sito, insieme alla planimetria delle aree indicate per il taglio piante”.