Un anno di Covid, il punto del dottor Paris: “Facciamo chiarezza su Rt e indici letalità e mortalità” VIDEO

“È un anno che si parla di Covid e, in questi giorni, c'è stato il primo anniversario del primo caso. Da allora abbiamo sentito e imparato nuovi termini che ancora oggi, forse, non abbiamo compreso fino in fondo”. A parlare il medico di base Domenico Paris che ha provato a fare chiarezza su molti aspetti e tematiche dell'emergenza coronavirus. A partire proprio dalle basi: cosa si intende, infatti, per indice di patogenicità, casi asintomatici, variante, indice di letalità, mortalità, indice Rt e molto altro.

Il tutto spiegato nella nuova puntata della rubrica settimanale curata da Newsbiella. E sulle vaccinazioni, il dottor Paris ricorda: “Sono iniziate da qualche giorno: invito le persone over 80 a contattare il proprio medico di base per effettuare le preadesioni al vaccino. È importante vaccinarsi per contenere il virus nella sua patogenicità”.

