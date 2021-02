Provincia, il 31 marzo l'elezione del nuovo consiglio

Mentre il presidente Gianluca Foglia Barbisin, eletto insieme all'attuale consiglio provinciale il 13 novembre 2018, rimarrà in carica fino a fine 2022 (il mandato del presidente è per legge di 4 anni), mercoledì 31 marzo si terrà l'elezione per rinnovare il consiglio provinciale per i prossimi due anni, a cui possono candidarsi i sindaci e consiglieri comunali in carica nei comuni biellesi.

Ad eleggere il nuovo consiglio saranno gli stessi sindaci e consiglieri comunali del territorio. Le urne saranno aperte dalle dalle 8 alle 20, con gli elettori suddivisi in due seggi.

In quello di Biella, istituito presso la sala del consiglio della della Provincia, voteranno gli amministratori dei comuni di Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

A Valdilana, nella sede dell’Unione Montana del Biellese Orientale sita a Valle Mosso, i rappresentanti di Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Portula, Pray, Sostegno, Strona, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio.