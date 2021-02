Numeri Covid a Biella, Corradino: “Situazione ricoveri in Ospedale sotto controllo”

“La situazione ricoveri Covid presso l’Ospedale di Ponderano rimane stazionaria e sotto controllo. Questa è una notizia confortante”. A fare un'aggiornamento sulla situazione attuale il sindaco di Biella Claudio Corradino sui propri canali social.

“I pazienti ricoverati sono oggi complessivamente 33, di cui 5 in terapia intensiva, 7 in semintensiva e 21 in medio/bassa intensità. Ieri 2 dimessi a domicilio – sottolinea il primo primo cittadino - Purtroppo sono però in crescita i dati delle persone in ordinanza di isolamento domiciliare: attualmente sono 332 e da diversi giorni ormai si è tornati a superare quota 300. Per questo motivo continuo a suggerire prudenza, il corretto utilizzo di mascherine e gel e il distanziamento nei luoghi chiusi”.