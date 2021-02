FSI-USAE scrive a DRAGHI: “Chiediamo di procedere con fortissima accelerazione sulle vaccinazioni”

FSI-USAE indirizza al Presidente DRAGHI una lunga ed articolata lettera in cui indica quelle che definisce le priorità per il paese in cui tocca tutti i temi caldi del momento in cui stigmatizza i problemi e le necessità del paese offrendo la propria visione e le relative proposte cominciando dal piano vaccini per proseguire con il Recovery Plan e affrontare poi le riforme del Fisco, della Pubblica Amministrazione, della Giustizia e della Scuola.

Sulla sanità FSI-USAE punta subito in alto: “chiediamo di procedere con una fortissima accelerazione sulle vaccinazioni: si dia spazio alle professioni sanitarie infermieristiche e della prevenzione e si recidano i lacciuoli esistenti, si autorizzi la libera professione, così il nostro SSN sarà in grado di provvedere in proprio alla prevenzione vaccinale anche senza fermare i normali flussi di lavoro, attingendo alle risorse umane e professionali che già possiede” dice il Segretario Generale, Adamo Bonazzi, che anche per quanto concerne il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) affronta al primo punto la necessità di potenziare la sanità territoriale e nel contempo valorizzare le nuove professioni sanitarie, indicando poi una serie di proposte nel merito, precisa subito la visione della Federazione: “Noi desideriamo una sanità differente, che dia il giusto peso agli operatori e che sia percepita dai cittadini come un valore aggiunto e siamo quindi per - una sanità senza padrini e senza padroni - che non è uno slogan ma un obiettivo;” e continua “tale obiettivo non si può conseguire facendo scempio delle risorse umane e professionali, in dotazione al SSN, che costituiscono un patrimonio di competenze ed eccellenze che il mondo intero ci invidia”.