A Donato il nuovo mezzo per gli operatori del comune

È arrivato nei giorni scorsi il nuovo mezzo destinato ai cantonieri del comune di Donato. "L'anno scorso - spiega il sindaco Desirée Duoccio - siamo riusciti a mettere da parte 30mila euro per l'acquisto di un nuovo camioncino, in sostituzione a quello vecchio che per anni l'Unione Montana (che ringraziamo) ci ha permesso di utilizzare in comodato d'uso gratuito". Il nuovo mezzo sarà utilizzato dagli operatori comunali per le opere di manutenzione sul territorio.

