Torneo Open I Faggi Desmotec a Giulia maria Riboni e Nicolas Brand FOTO

Si è concluso il primo Torneo Open I Faggi Desmotec giocato in via Ramella Germanin a Biella. Ottima la partecipazione per la soddisfazione generale. Felice per la buona riuscita è il direttore di gara, Guido Monaco: "Un torneo maschile femminile di terza e quarta categoria con tanti ragazzini che giocano e migliorano -commenta Monaco-. Questo è stato il primo test per la nostra organizzazione, cinque week end intensi con anche 50 partite al giorno grazie all'aiuto della struttura del Pralino con il quale collaboriamo. La nostra filosofia è l'accoglienza e su questa base credo che siano stati coccolati. Ci stiamo attrezzando per migliorarci sempre più".

Ricordiamo che erano presenti ragazzi da tutto il nord Italia, dall'Emilia Romagna alla Toscana, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta. "Possiamo essere soddisfatti per il bilancio positivo, il primo di una lunga serie -conclude il direttore di gara-. A breve come club apriremo i campi esterni di tennis e conseguentemente partirà la campagna abbonamenti annuale". Una nota simpatica è stato al torneo il sostegno di una scuola di inglese ed agenzia di viaggi studio che ha messo in palio alcuni buoni per frequentare corsi e vacanze studio in Inghilterra che verranno estratti a breve tra tutti partecipanti al torneo di età under 18.

Ecco i risultati delle fasi conclusive.

FEMMINILE

Semifinali

Walravens Ludovica batte Campagnolo Valentina 61 46 10-5

Riboni Giulia Maria batte Monteleone Giulia 06 61 10-4

Finale

Riboni (Officine Tennis Bresso) batte Walravens (Officine Tennis Bresso) 63 64

MASCHILE

Semifinali

Brand Nicolas batte D’Andrea Mirko 06 63 10-8

Rossi Riccardo batte Gremmo Davide 46 62 10-8

Finale