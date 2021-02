Regione Piemonte, bilancio di previsione 2021. Il commento dell'assessore Tronzano

In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’opposizione sul Bilancio di previsione 2021, l’Assessore regionale Andrea Tronzano interviene per puntualizzare alcuni aspetti: “Per quanto riguarda la stesura del Bilancio di previsione nessun sacrificio insostenibile, solo massima attenzione agli equilibri di bilancio e alle raccomandazioni alla prudenza evidenziate dalla Corte dei Conti"

“Al netto delle legittime polemiche, voglio ricordare che le leggi di bilancio sono le stesse ante-covid e quindi non ci sono margini di manovra negli obblighi di rientro del mostruoso disavanzo accumulato negli ultimi decenni di oltre 6 miliardi. Inoltre, mi preme sottolineare, che l’opposizione confronta due bilanci che non sono paragonabili: l’assestato 2020 e il preventivo 2021.

Nel primo caso il bilancio finale 2020 contiene le iscrizioni di tutte le risorse in entrata e in spesa avvenute nel corso d’anno, a cui, si sommano tutte le risorse degli anni precedenti che vengono iscritte a seguito del riaccertamento ordinario. Mentre il bilancio preventivo 2021, ovviamente, non può disporre di questa situazione e quindi, solo per questo motivo, sembra che abbia subito tagli considerevoli. Durante la discussione emergerà con chiarezza quanto si è cercato di fare per garantire dignità a tutti gli attori regionali.