Cai Biella - In Val d’Otro col gruppo escursionistico

Si tratta di una facile escursione ma l’ambiente innevato può nascondere qualche insidia. Chiediamo di portarsi appresso ciaspole e ramponi/ramponcini. Obbligatorio avere il kit per l’autosoccorso artva/pala/sonda Non hai il kit artva? Nessun problema. Comunicacelo e te lo procuriamo noi (noleggio 5 euro).

Covid: L’escursione si farà solo se resteremo zona gialla, altrimenti la sospenderemo. I partecipanti, max 20 e divisi in gruppi da 10 per garantire il distanziamento, saranno chiamati a firmare un’autocertificazione sul loro stato di salute. Lo spostamento avverrà con auto proprie, max 3 persone per vettura se non dello stesso nucleo familiare

Se sei in regola col tesseramento devi iscriverti all’escursione entro giovedì dicendo se intendi mangiare al rifugio o se preferisci prenderti qualcosa al sacco. Per iscriverti chiama anna 333.11.94.455 (ore serali) Andrea 333.24.60.491 (esclusi lunedì e giovedì) o la segreteria che è aperta il martedì e il venerdì dalle 17 alle 19 al numero 01521234.

Se non sei socio o non hai rinnovato ancora la tessera passa in segreteria, in via Pietro Micca 13 biella, nei giorni e orari indicati. La meta è una delle più belle valli del monte rosa, punteggiata di villaggi walser.