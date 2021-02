Cossato, al via concorso sulla Shoah per gli studenti di terze medie e liceo

Un concorso per la Giornata della Memoria. A organizzarlo il comune di Cossato che ha indetto il bando per l'assegnazione di 4 borse di studio del valore di 250 euro ciascuna. Il concorso è rivolto agli studenti di terza delle scuole secondarie di primo e di tutte le classi del secondo grado dell'Istituto Comprensivo di Cossato per l'anno scolastico 2020-21.

Gli studenti sono invitati a realizzare lavori sul tema della Giornata della Memoria, come ben specificato sul sito del Comune. Gli elaborati possono essere prodotti in forma cartacea o multimediale e dovranno essere consegnati entro il termine dell’anno scolastico 2020-21; gli allievi possono partecipare al Concorso con prove realizzate singolarmente o in gruppo.

I gruppi dovranno essere composti da un massimo di 5 studenti. Per visualizzare il bando e i termini per la partecipazione si può visionare sulla pagina del comune di Cossato.