Zubiena, salta il carnevale della Pro Loco ma il sindaco si fa immortalare "in maschera"

Per via del covid anche il Carnevale della Pro Loco a Zubiena è saltato, ma non è mancato lo spirito carnevalesco che in ogni paese porta la sua tradizione. Per l'occasione, lo scorso weekend, il sindaco Davide Basso si è fatto immortalare in una foto (poi pubblicata in un post di Facebook) con la capogruppo di maggioranza Patrizia Verdoia dietro ad un simpatico quadro creato appositamente con lo spazio per inserire la faccia. Un'idea di Dino Anselmetti, autore dell'opera legato a Zubiena dai suoi figli, e del presidente della Pro Loco Riccardo Nicolasi per celebrare in modo scherzoso l'evento.