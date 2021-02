Gaglianico, Massaro è il nuovo capogruppo degli Alpini: succede a Moi dopo 38 anni di guida

Passaggio di testimone a Gaglianico: Paolo Massaro è il nuovo capogruppo degli Alpini. È succeduto a Italo Moi, nel corso della riunione annuale dei giorni scorsi. “Dopo 38 anni era giunto il momento di passare le consegne a qualcuno più giovane – confida il capogruppo uscente Moi – Provo una certa emozione dopo tutto questo tempo. Sono entrato nel gruppo nel lontano 1967 e ho avuto il privilegio di conoscere i fondatori e di apprendere le qualità per essere un buon alpino”.

L'emergenza Covid, purtroppo, ha contrassegnato l'ultimo anno della sua guida. “È stato un anno particolare dal momento che tutte le nostre attività sociali sono state rinviate. Non è stato facile”. Al suo successore Moi consiglia “l'umiltà e l'ascolto di tutti. Ma soprattutto concretizzare in opere lo spirito alpino che ci contraddistingue. Io resterò in consiglio e, finché potrò, darò i miei consigli”.