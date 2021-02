Fratelli Perotto firmano assegno per Cavaglià ad un mese dal lancio del calendario senza veli

Ad un mese dal lancio del calendario benefico senza veli (leggi qui), è tempi di bilanci per i fratelli Andrea e Daniele Perotto che ieri hanno firmato un assegno di 2500 euro a favore della popolazione di Cavaglià.

“Chiudiamo i conti delle vendite del calendario – spiegano i due lupi bianchi – Abbiamo già acquistato 300 uova di Pasqua che consegneremo ai bambini del paese una settimana prima di Pasqua. Ma non solo. Ci stiamo organizzando per acquistare nelle prossime settimane pacchi alimentari per le persone in difficoltà e ci attiveremo per dare un piccolo contributo a qualcuno che ha chiesto aiuto. Il bene genera altro bene”.

L'iniziativa dei due fratelli è stata accolta positivamente in paese e, nel giro di poche settimane, si è diffusa a macchia d'olio in tutta Italia, arrivando fino agli studi di ItaliaSì, sulla Rai (leggi qui). “Ringraziamo la fotografa Elisa Pescina – confidano i due fratelli Perotto – i commercianti di Cavaglià e tutti coloro che ci hanno appoggiato in questo progetto. Per chi volesse c'è ancora modo di richiedere altre copie del calendario”.