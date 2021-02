Dorzano, in arrivo i cassonetti tecnologici per l'indiferrenziato

Buone notizie per i cittadini di Dorzano che, quest'anno, non avranno aumenti dell'Imposta Municipale Unica e della tassa rifiuti.

Proprio in tema rifiuti, la giunta comunale ha approvato una convezione con Cosrab per attivare nel corso del 2021 un nuovo metodo di raccolta dell'indifferenziato, tramite un sistema di accesso controllato e finalizzato a garantire una maggiore pulizia e decoro del paese. Un progetto da quasi 40 mila euro con un investimento suddiviso in 5 anni, ed un risparmio annuo di quasi 20 mila euro.

Nella sostanza, i cassonetti verdi, oggi utilizzati per la raccolta dell'indifferenziato, saranno rimossi e, per ogni famiglia, sostituiti da bidoni accessibili solo tramite tessera dotata di codice. I nuovi contenitori tecnologici hanno lo scopo di impedire ai cittadini di altri comuni di conferire rifiuti a Dorzano, e di consentire una riduzione dei passaggi dei mezzi di raccolta, con conseguenti benefici per le casse comunali e per le tariffe.

Sul fronte opere pubbliche, sono terminati i lavori di contenimento energetico della palestra del paese. “Con 20 mila euro erogati dallo Stato – dichiara il sindaco Sergio Gusulfino – abbiamo sostituito la caldaia e installato pannelli solari in palestra”.

Lavori in corso invece per i marciapiedi di Dorzano. “Stiamo completando il marciapiede che, dalla parte interna del paese, scende verso Cavaglià, - spiega il primo cittadino - e abbiamo in programma la progettazione del marciapiede che porta al cimitero. Infine, in primavera, in Via Annibale Beduglio completeremo le asfaltature, che comporteranno una modifica della viabilità all'ingresso del paese arrivando da San Secondo”.