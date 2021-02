Provincia, rinviata di due mesi l’apertura della pesca nelle acque salmonicole biellesi

“E’ stata predisposta dal Servizio Provinciale – dichiara il vicepresidente di Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo - con il parere favorevole del Comitato Consultivo per la Pesca, apposita determinazione di rinvio dell’apertura della pesca per un periodo di due mesi, con possibilità di revoca o di proroga. Questa disposizione è stata adottata a seguito dell’evento alluvionale del 2 ottobre 2020, che ha notevolmente compromesso i corsi d’acqua biellesi, con evidenti e persistenti dissesti idrogeologici che hanno dato e daranno luogo a interventi urgenti di ripristino degli alvei fluviali. La fauna ittica già pesantemente condizionata interessata dall’evento alluvionale, è sottoposta a ulteriori situazioni di stress continuo che ne possono condizionare la sopravvivenza”.

Per questi motivi si è deciso di procrastinare l’apertura della pesca di 2 mesi, in attesa della stabilizzazione delle condizioni in alveo. “Confidiamo che il mondo piscatorio comprenda le ragioni di questa scelta, - conclude Ramella - che rimanda solo di poco un’attività che raggruppa tanti appassionati”.