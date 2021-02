COSRAB fa festa: entro un anno aprirà il nuovo Ecocentro di Biella

«Se tutto andrà secondo le previsioni, a meta del 2022 potremmo inaugurare

il nuovo Ecocentro di Biella in via per Candelo».

Gabriele Bodo Sasso, da poco più di un anno presidente di COSRAB, annuncia

l'ultimo progetto in ordine di tempo presentato dal consorzio per lo

smaltimento dei rifiuti area biellese.



«In questi ultimi mesi» spiega Bodo «l'ufficio tecnico e un professionista

esterno hanno lavorato a ritmo serrato sulla procedura di individuazione del

terreno e sulla progettazione, che, come già annunciato, sarà quello in via

per Candelo, praticamente di fronte al vecchio ECOCENTRO ea 100 metri circa

dalla sede di SEAB. Il nostro consiglio di amministrazione ha approvato il

progetto venerdì 12 febbraio e tre giorni dopo sono state inviate le

pratiche al SUAP (sportello unico per le attività produttive, ndr) ».



Il progetto prevede 32 settimane di lavorazione: «Ci auguriamo che non ci

siano intoppi dal punto di vista burocratico» aggiunge il presidente COSRAB.

«Il vecchio ecocentro non è più in grado di supportare il bacino biellese e

la discarica è soggetta ad assestamenti del terreno. Inoltre l'accesso con

il sottopassaggio porta alla formazione di codice di auto, e, anche

all'interno, la viabilità è difficoltosa, poiché l'utenza spesso si trova a

transitare contemporaneamente ai mezzi di Seab ».



Il vecchio ecocentro non verrà comunque dismesso, come sottolinea Bodo

Sasso: «Resterà in uso a SEAB, che avrà quindi maggiori spazi dove poter

operare».



Per quanto riguarda la nuova area, che sorgerà sull'ex deposito del

costruttore edile Lanza, Bodo elenca i principali lavori in programma:

«Dovremo asfaltare la zona, creare rampe di accesso all'Ecocentro, che sarà

rialzato, installare le pese, sistemare le tettoie e in generale adattare

tutta la struttura al nuovo utilizzo ».



Due gli obiettivi principali del nuovo corso di COSRAB, come spiega il

presidente: «Sarà un Ecocentro moderno, con un forte componente tecnologico,

sia per quel che riguarda gli accesi, sia la selezione e la gestione dei

rifiuti. L'ecocentro nuovo avrà una superficie più vasta: sarà organizzato

con binari separati tra l'utenza e il traffico dei mezzi pesanti Seab.

Inoltre vogliamo implementare la lavorazione dei rifiuti: ad esempio sugli

ingombranti, tenuto conto che smaltiamo a camion e non a peso, ci doteremo

di trituratori industriali che, drasticamente il volume dei rifiuti,

aumenteranno lo spazio di un singolo carico, con un'ottimizzazione pratica

dello smaltimento e dei risparmi notevoli in termini economici e di impatto

ambientale ».



Sarà un primo di una gestione rinnovata: «Finalmente c'è una visione

d'insieme sulla gestione dei rifiuti, cosa che è sempre mancata. Il nostro

mantra sarà la riduzione dei costi, sia di gestione che per le bollette

degli utenti e minor inquinamento e quindi impatto ambientale. I gravi

problemi che hanno portato SEAB al collasso hanno causato, tra le altre

cose, un incremento delle bollette a carico degli utenti. Il nostro

obiettivo è arrivare a medio termine a invertire questa tendenza ».