Casi tornano a salire, in discesa comuni Covid-free: ecco la mappa dei contagi nel Biellese

Dopo settimane di relativa calma, tornano a risalire i casi positivi al Covid-19 nella maggior parte dei comuni del Biellese. A confermare il nuovo trend la mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia in tutta la provincia.

Numeri in aumento nei grandi e medi centri abitati, a cominciare proprio da Biella che, in sette giorni, passa da 110 a 129, così come altre realtà come Benna (da 2 a 7), Candelo (da 4 a 9), Cavaglià (da 3 a 9), Cossato (da 18 a 30), Gaglianico (da 5 a 9), Lessona (da 4 a 21), Masserano (da 6 a 17), Sandigliano (da 3 a 8), Valdilana (da 18 a 20), Verrone (da 5 a 11), Vigliano Biellese (da 12 a 16) e Viverone (da 2 a 6). Numeri stabili a Coggiola (6), Pralungo (2), Pray (da 2 a 5), Salussola (4) e Sostegno (3). Cifre in flessione, invece, a Andorno Micca (da 7 a 4), Mongrando (da 5 a 3), Occhieppo Superiore (da 5 a 4), Ponderano (da 5 a 2) e Tollegno (da 2 a 1).

Dopo 4 settimane di fila scendono a 23 i comuni liberi dalla presenza del coronavirus rispetto ai 24 di sette giorni fa. Nello specifico sono: Ailoche, Callabiana, Caprile, Castelletto Cervo, Dorzano, Gifflenga, Magnano, Miagliano, Muzzano, Netro, Piatto, Piedicavallo, Portula, Roppolo, Rosazza, Ternengo, Torrazzo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Villanova Biellese, Zimone e Zumaglia. Infine, sono 67 i comuni che restano sotto i 10 casi.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 22 febbraio.