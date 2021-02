Virtus Biella, no problem: vittoria in trasferta in terra piacentina

Libera di mente e con la grinta necessaria, la Prochimica Virtus Biella sbatte la porta in faccia all’Alsenese e vince in terra piacentina 3-0.La Virtus Biella schiera Mariottini in palleggio, Mo in diagonale, Fornara e Zecchini in centrale, El Hajjam e Fragonas in banda. Primo set volato via senza troppe preoccupazioni per le biellesi che sono volate sul 20-13, di fatto un vantaggio incolmabile per le piacentine. Si continua ad attaccare bene nonostante qualche piccola crepa difensiva.

Tutto un altro match rispetto a sabato scorso. Alsenese cerca di limitare le sbracciate delle bande e dell’opposto nerofucsia ma i palloni alzati da Mariottini sono davvero d’oro.Se dobbiamo trovare il pelo nell’uovo lo notiamo nella battuta, non perfetta come in altre occasioni ma oggi poco importa. Dalla parte opposta, invece, si prova a forzare ma la ricezione della Virtus è attenta e concede poche sbavature. Anche la girandola di cambi in casa di Alseno sortisce poche effetti. Nel terzo set aumenta il numero di giri la squadra di Serena Tosi portando il match su binari paralleli, mettendo, sebbene di poco, il muso avanti per la prima volta. Il muro di casa alza le barricate e limita l’attacco nerofucsia, fino al 16 pari. Poi El Hajjam, Mo e Fornara annusano il profumo della vittoria. L’allungo finale non dà scampo all’Alsenese che dimostra di essere coriacea ma non ancora a livello di questa Chiavazza.

Un 3-0 che parla chiaro sui valori in campo e ridà il morale necessario alla squadra di coach Colombo. Avanti così e la classifica sorride alle nerofucsia. Sabato nuova trasferta, distante dal PalaSarselli, a Gossolengo ma sulla prossima gara ci sarà il tempo per pensarci e prepararla da lunedì.

Alsenese-Prochimica Virtus Biella 0-3

Parziali: 19-25, 19-25, 19-25

Prochimica Virtus Biella: Graziola, Mariottini, Baratella (L), El Hajjam 11, Walther, Frascarolo, Fragonas 15, Mo 13, Diego, Marzanati, Zecchini 5, Mainini (L), Fornara 13. Allenatore: Colombo.

Pallavolo Alsenese: Gonino 7, Poggi (L), Lancini, Mandò 3, Longinotti 1, Pastrenge, Guaschino 5, Martino, Tosi 6, Malvicini 3, Fava 5, Galliero, Gabrielli 1, D’Adamo 1. Allenatore: Della Balda.

Gli altri risultati: Parella Torino-Igor Trecate (rinviata), Lilliput-Gossolengo 3-0, Conad Alsenese-Prochimica Virtus Biella 0-3.La classifica: Lilliput Torino 12, Prochimica Virtus Biella 9, Volley Parella 4, Gossolengo 4, Alsenese 1, Igor Trecate 0. Lilliput, Gossolengo, Prochimica Virtus Biella, Alsenese e Parella 1 partita in meno, Igor Trecate 5 partite in meno.