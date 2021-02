Sci e snowboard, a Bielmonte 42 atleti sordi da tutta Italia con i campionati di SciaLis FOTO

Si sono svolti sabato 21 febbraio a Bielmonte i Campionati Italiani di Sci e Snowboard F.S.S.I. organizzati da SciaLis APS-ASD associazione impegnata, da diversi anni, nell’inclusione delle persone affette da disabilità uditiva nel mondo dello sci e dello snowboard. 42 atleti sordi provenienti da più parti d’Italia: Torino, Milano, Venezia, Verona, Alba, Chieti, Genova e 8 società, compresa SciaLis di Biella, a contendersi il titolo di Campione Italiano.

Due manches di slalom gigante e due di slalom speciale per entrambe le discipline, sci alpino e snowboard. Una giornata carica di momenti emozionanti e gioiosi, la conferma che il motto di SciaLis “lo sci è per tutti” è più che azzeccato. Alla premiazione, interamente tradotta in lingua dei segni italiana dall’interprete Alessandra Battagin, erano presenti il sindaco di Piatto Enzo Giacomini, il presidente di Icemont Giampiero Orleoni, Federico Paria e Pierluigi Contri rispettivamente Consigliere Federale e DT della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), Vanner Landiona in rappresentanza della FISI, la direttrice della Scuola Sci Monte Marca Bielmonte Elena Zaffalon con alcuni maestri di sci e snowboard e Toy e Cinzia Bonadeo, presidente e vicepresidente di SciaLis APS-ASD.