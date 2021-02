Rally & Co scalda i motori, equipaggi ai nastri di partenza di Varese FOTO

Partecipazione massiccia quella dei portacolori della biellese Rally & Co il prossimo weekend in quel di Varese per il rally storico di Varese e il rally Due Laghi Moderno.In questa prima gara 2021 con 5 prove speciali per 60 km cronometrati saranno infatti 5 gli equipaggi nello storico con Vicario - Bondesan e Porta-Santi su Ford Escort, Bertinotti - Vercella Marchese su Opel Manta, Zerbetto- Costenaro su Peugeot 205 e Borini-Folghera con la fida Opel Ascona SR.

Gli ossolani Pelgantini-Rizzato saranno al via nella gara moderna su Peugeot 106 kit mentre per la finale 2020 del Trofeo BMW 318 IS si vedranno ai nastri di partenza 5 auto con i colori della scuderia biellese in dettaglio Ardigo'-Previato, Alfano-Barbareschi Croci-Spagnoli, Biondo-Croci e Lamanna - Brunofranco.